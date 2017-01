IJszeilers in de problemen op Reeuwijkse Plassen

REEUWIJK - Op de Reeuwijkse Plassen zijn zaterdagmiddag twee ijszeilers door het ijs gezakt. De brandweer rukte uit met een boot, duikers en bodyboards en slaagde er in het tweetal op de kant te krijgen.

Een van de twee ijszeilers is met lichte onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.Er werd nog een tijdje gedacht dat er meer mensen door het ijs waren gezakt, maar dat bleek niet zo te zijn.De politie en de brandweer benadrukken nogmaals dat het uiterst gevaarlijk is om nu nog het natuurijs op te gaan. De dooi heeft inmiddels ingezet en het ijs was op de meeste plaatsen al niet heel dik.'Het is natuurlijk ons werk om mensen te redden', aldus een politiewoordvoerder. 'Maar het is gewoonweg te gevaarlijk om het ijs op te gaan. Dus doe het niet!'