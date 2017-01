Hoofdklasse: Ter Leede verstevigt koppositie en vergroot voorsprong op Noordwijk

SASSENHEIM - Ter Leede lijkt de belangrijkste kandidaat voor het kampioenschap in de hoofdklasse A. De ploeg uit Sassenheim boekte zaterdag een probleemloze zege bij FC Breukelen (0-2) en zag enkele achtervolgers, waaronder Noordwijk, puntverlies lijden. Naaste belager Achilles Veen (vier punten én een wedstrijd minder dan Ter Leede) kwam door een afgelasting niet in actie.

De na dit seizoen vertrekkende Vincent Ammerlaan maakte er namens Ter Leede in de tiende minuut na rust 0-1 van. Weer tien minuten later verdubbelde Mark de Kruijs de voorsprong. Daar had FC Breukelen geen antwoord meer op. Ook niet nadat Oussama Siali (Ter Leede) een rode kaart kreeg wegens natrappen.In dezelfde afdeling vielen er geen goals bij Noordwijk - Argon en Swift - Jodan Boys. Noordwijk vindt zichzelf nu terug op de vijfde plek, met zes punten minder dan Ter Leede. Jodan Boys uit Gouda is de nummer acht en heeft op haar beurt zes punten minder dan de Noordwijkers.0-1 Ammerlaan, 0-2 De Kruijs.