Man in elkaar geslagen en beroofd in De Bullstraat Den Haag

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - In de De Bullstraat in Den Haag is vrijdagmiddag een man in elkaar geslagen en daarna beroofd van zijn telefoon. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Rond 13.00 uur ontstond een vechtpartij. Het slachtoffer kreeg daarbij klappen van een man en werd beroofd van zijn telefoon. De verdachte ging ervandoor in een Opel Corsa waarin een andere man op hem zat te wachten. Een getuige maakte een foto van de auto en stuurde die naar de politie.



De politie zag de auto met daarin de verdachten later die middag rijden op de Oranjelaan. De twee Haagse mannen van 27 en 31 jaar werden aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Zijn telefoon is in de auto teruggevonden.



Door: Redactie Correctie melden