Schilder Gerard Endlich (93) uit Den Haag weet niet van ophouden

DEN HAAG - Na een staat van dienst van 80 jaar gaat hij nu toch echt met pensioen. De 93-jarige Gerard Endlich uit Den Haag heeft met pijn in het hart afscheid genomen van zijn geliefde schildersbedrijf. Maar één ding is zeker: hij gaat niet achter de geraniums zitten.

Kozijnen schuren kan de Hagenaar nog steeds en ook de kwast ligt nog prima in de hand. Gerard Endlich is 93 jaar en kan het nog steeds. ‘Maar het gaat wel wat langzamer dan vroeger, hoor!’



Endlich begon als 14-jarig jochie in de schildersbranche. Eerst als schilder, later als eigenaar van zijn eigen schildersbedrijf. Een aantal jaar geleden werd zijn bedrijf overgenomen, maar ook toen bleef hij in de zaak, als directeur.



Schilderfamilie



Het vak zit in z'n bloed. ‘Mijn opa was schilder, mijn vader was schilder, mijn broers en ooms waren schilder’, vertelt hij. ‘We hadden 18 schilders in de familie. Dus ja, toen is Gerard ook maar schilder geworden.’



En Gerard bleef schilder, ook toen hij zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikte. 'Zolang ik me goed voel ga ik door', stond in de jaren '80 in de krant.



Vroeg in de ochtend



Op 13 januari legde Endlich zijn directeursfunctie neer. Toch weet hij nog niet van ophouden. 'Hij komt nog geregeld nog langs', vertelt Hans Lammertink. Hij nam Endlichs bedrijf over.



'Meestal komt hij vroeg in de ochtend, rond een uur of zes, zeven. Dan controleert hij of iedereen zijn werk goed doet. Hij is schilder in hart en nieren.'



