Ook VVSB komt dit weekend niet in actie: uitduel met AFC afgelast

VVSB-trainer Wilfred van Leeuwen houdt een balletje hoog tegen AFC. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - In navolging van vele zaterdagclubs heeft ook tweededivisionist VVSB dit weekend vrijaf gekregen. Dat wil zeggen, wat competitieverplichtingen betreft. Het uitduel met AFC, dat zondagmiddag zou worden gespeeld, is afgelast. In plaats daarvan oefenen de Noordwijkerhouters om 14.00 uur thuis tegen ROAC, een tweedeklasser uit Rijpwetering.





LEES OOK: Regionale derdedivisionisten (weer) niet in actie dit weekend

Alle regioclubs in de derde divisie zagen hun wedstrijden voor zaterdag al geschrapt worden vanwege het winterse weer. Door vorst in de grond werden diverse grasvelden afgekeurd.

Door: Sportredactie Correctie melden