VIDEO: Drakendansen bij Chinees Nieuwjaar in Den Haag

DEN HAAG - Chunjie kuaile! Oftewel: gelukkig nieuwjaar! Zaterdag stond Den Haag voor de vijftiende keer in het teken van de viering van het Chinees Nieuwjaar. Daar hoorden natuurlijk de traditionele drakendansen bij. Bekijk hier hoe dat eruit zag.

Vuurwerk, een lampionnenoptocht, Chinese muziek en dans, en dus het drakendansen. Het was de hele middag feest in de Haagse binnenstad. De viering markeert dit jaar het begin van het jaar van de Haan, een van de Chinese sterrenbeelden.Omdat het feest voor de vijftiende keer in Den Haag werd gevierd, waren er extra festiviteiten . Op het Spuiplein en in het Atrium waren lichtgevende beelden, er was een Chinese modeshow en er werden demonstraties van de bewegingsleer Qigong gegeven.