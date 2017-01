Kattenstraat in Avonturia de Vogelkelder geopend

DEN HAAG - Nog meer kattenplezier in de Haagse dierenwinkel Avonturia de Vogelkelder. Zaterdag is daar een heuse kattenstraat met kattenhuisjes geopend.

Avonturia besloot eind 2014 een aangrenzend pand te kopen om daar de Kattenwereld uit te breiden. Dat gedeelte is vanaf vandaag dus officieel open. Er is van alles te vinden voor katten. Achter de ramen van de huisjes zijn allerlei afbeeldingen van katten te zien, er is een groot aanbod producten en ook de dierenkliniek is er gevestigd.De kattenstraat is niet zomaar ontstaan. Oprichter Jan Huybers, die eind vorig jaar overleed , ging helemaal naar Amerika om inspiratie op te doen. 'We willen katteneigenaren inspireren met iets unieks. We hopen ons met de straat te onderscheiden van andere dierenwinkels', vertelt een medewerker.