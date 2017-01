Veel sleutelkluisjes onveilig: 'Binnen 15 seconden te kraken'

Een elektronisch sleutelkluisje (Foto: ANP)

REGIO - Bewaar je ook een huissleutel in een sleutelkastje? Ouderenbond KBO-PCOB adviseert om sleutelkluisjes zonder politiekeurmerk niet meer te gebruiken. In het consumentenprogramma Kassa bleek zaterdag namelijk dat veel kastjes makkelijk te kraken zijn.

Het programma liet zien dat een veelgebruikt merk van dit soort kluisjes in 15 seconden te kraken is. Sleutelkluisjes worden gebruikt om een huissleutel in te bewaren waarmee onder meer thuiszorgmedewerkers bij cliënten naar binnen kunnen. Ze hangen vaak aan de buitenkant van een huis in het zicht.



Volgens de ouderenbond is daarmee voor kwaadwillenden te zien dat er een kwetsbaar persoon woont, die misschien makkelijk in een babbeltruc trapt. Kassa stelt dat er ieder jaar ongeveer achthonderd huishoudens het slachtoffer van een inbraak zijn doordat een onveilig sleutelkluisje bij de voordeur wordt opengebroken.



Door: Redactie Correctie melden