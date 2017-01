Tram 9 rijdt weer gehele route na tijd van werkzaamheden

Foto: Archief

DEN HAAG - Tram 9 rijdt vanaf maandag na een tijd van werkzaamheden en testen weer het gehele traject van Vrederust naar Scheveningen Noorderstrand. Dat laat HTM weten. Tram 59 rijdt niet meer.

Op de route rijden ook vanaf maandag nieuwe trams. De voertuigen zijn toegankelijk voor reizigers met een rolstoel. De haltes aangepast, zodat mensen in een rolstoel of met een rollator makkelijker de tram in en uit kunnen.



Reizigers moeten wel rekening houden met aangepaste haltevertrektijden van de route.





Door: Redactie Correctie melden