Verkeersregelaar krijgt kopstoot in Maasdijk

Foto: John van der Tol

MAASDIJK - Een verkeersregelaar is zaterdag mishandeld op de Oranjepolderweg in Maasdijk. De man kreeg een kopstoot, nadat hij had gevraagd of een aanhanger ergens anders geparkeerd kon worden. Een 45-jarige man uit Zwijndrecht is opgepakt, meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 09.00 uur. De verkeersregelaar was aan het werk tijdens een rommelmarkt en zag dat twee mannen in een auto met een aanhanger een parkeerplaats op reden. Het slachtoffer vroeg aan de mannen of de aanhanger ergens anders neergezet kon worden, omdat de wagen overlast gaf voor andere bezoekers.



De bijrijder was het daar niet mee eens en gaf de verkeersregelaar een kopstoot. Ruim een half uur later zagen agenten de twee rijden op de A20 bij Rotterdam. De 45-jarige man werd vervolgens opgepakt voor mishandeling.



Door: Redactie Correctie melden