Brand bij huis in Voorschoten mogelijk aangestoken

Brandweermannen

VOORSCHOTEN - Bij een huis aan het Olivier van Noortplantsoen in Voorschoten is zaterdagavond waarschijnklijk brand gesticht. Dat meldt de politie. Bij de brand moest de 79-jarige bewoonster vanwege controle naar het ziekenhuis.

Buurtbewoners zagen rond 22.15 uur rook en vuur bij de voordeur van het huis. Met emmers water probeerden zij meteen om de brand te blussen. Later nam de brandweer dat werk over. De politie is nu op zoek naar getuigen



