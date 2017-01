Haags protest tegen inreisverbod islamitische landen Amerikaanse president

De Amerikaanse ambassade in Den Haag

DEN HAAG - De dit weekeinde opgerichte groep 'Protest tegen Trumps #Muslimban' wil woensdag gaan demonstreren tegen het Amerikaanse inreisverbod voor de inwoners van zeven islamitische landen. Volgens initiatiefnemer Wouter Booij hebben zich al 500 mensen aangemeld die woensdag om 16:00 naar de Amerikaanse ambassade in Den Haag komen.

De protestactie bij de Amerikaanse Ambassade op het Lange Voorhout wordt georganiseerd door een groep boze jongeren. Ze zijn geschrokken van de maatregelen die de Amerikaanse president Donald Trump deze week invoerde. Initiatiefnemer Wouter Booij spreekt van 'een xenofobe en gevaarlijke maatregel' Via Facebook hebben zich al honderden mensen aangemeld voor de demonstratie op het Lange Voorhout.Premier Mark Rutte is tegen het Amerikaanse inreisverbod voor inwoners van zeven moslimlanden. Hij wijst het af en betreurt het, zo laat hij zondag weten in een gezamenlijke verklaring met minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.