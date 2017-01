Opstelling ADO: Petrovic kiest voor 4-3-3-systeem; Schaken in de spits

DEN HAAG - Zoals Zeljko Petrovic vrijdag tijdens het wekelijkse perspraatje al aankondigde, speelt ADO Den Haag tegen Ajax in een 4-3-3-opstelling. De trainer kampt door de afwezigheid van Gervane Kastaneer en Mike Havenaar met een spitsenprobleem en moest voorin een beetje puzzelen.

In de aanval heeft de coach Ruben Schaken in de spits gepositioneerd. Met Sheraldo Becker aan de rechterkant en Edouard Duplan, die weer terugkeert in de basis, aan de linkerkant is de voorhoede zo compleet.Ook in de defensie heeft Petrovic, ten opzichte van vorige week, een kleine aanpassing gedaan. Als rechtsback kiest de trainer weer voor Tyronne Ebuehi. Daardoor verkast de jonge Trevor David naar de linkerkant.Wilfried Kanon zit nog niet bij de Haagse selectie. De verdediger streed met zijn vaderland Ivoorkust om de Afrika Cup, maar werd afgelopen dinsdag uitgeschakeld. Naar verwachting sluit hij deze week weer aan. Bertrand Traoré van Ajax is voorlopig nog niet terug. Hij heeft met Burkina Faso de halve finales van de Afrika Cup bereikt.Onana; Veltman, Sánchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech; Kluivert, Dolberg, Younes.Setkus; Ebuehi, Meissner, Beugelsdijk, David; El Mahdioui, Trybull, Bakker; Becker, Schaken, Duplan.