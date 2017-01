Politieactie na knal in de Regentesselaan in Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - Een politieactie zondagmiddag in de buurt van de Regentesselaan in Den Haag. Agenten in kogelwerende vesten doorzochten een aantal huizen na een melding van een knal.

Volgens de politie hebben de agenten gekeken of er geschoten is, maar is dat niet het geval. Ook is er niemand aangehouden. De kogelwerende vesten zijn een standaardprocedure, zegt een woordvoerder.





