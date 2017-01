Duplan wil Ajax pijn doen: ‘We hebben meer kwaliteit dan mensen denken’

Duplan tegen SC Heerenveen (foto: soccratesimages.com)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft de punten hard nodig in de eredivisie. De Haagse formatie is in 2017 nog puntloos en snakt naar een overwinning. Met het uitduel tegen Ajax voor de boeg wordt het voor ADO een heel zwaar weekend. Ondanks alles heeft Edouard Duplan heeft er vertrouwen in. ‘Het is zwaar, maar tegelijkertijd gaat Ajax ons onderschatten. We hebben meer kwaliteit dan mensen denken’, is de Fransman van mening.





Volgens de 33-jarige speler wordt het meer dan alleen maar tegenhouden. Tegen Heerenveen werd met een 5-3-2-opstelling wel voor deze tactiek gekozen. ‘Toen ging het eigenlijk prima in het begin, maar creëerden we bijna niets. Dan roep je het op een gegeven moment op jezelf af. Dat moeten we niet doen. Wij gaan naar Amsterdam om Ajax pijn te doen.’







'We hebben een goede week achter de rug. Als we het gevoel van deze week kunnen vertalen naar het veld, dan kan het verassend worden zondag', vervolgt Duplan, die vorige week tegen PEC Zwolle op de bank begon. 'We gaan naar Amsterdam met het gevoel dat alles kan. We hebben kwaliteit om te scoren en op de training hebben we laten zien dat we ook compact kunnen spelen.'

