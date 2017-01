ADO Den Haag nog altijd puntloos in 2017; 3-0 nederlaag bij Ajax

DEN HAAG - ADO Den Haag is zondag opnieuw tegen een nederlaag opgelopen. Op bezoek bij Ajax, de nummer twee van de eredivisie, werd de formatie van Zeljko Petrovic met 3-0 verslagen. Door de verliespartij zijn de Hagenaars in het kalenderjaar 2017 nog altijd puntloos.

ADO Den Haag trad aan in een 4-3-3-formatie. Coach Zeljko Petrovic kampte door het missen van Mike Havenaar en Gervane Kastaneer met een spitsenprobleem en moest daarom puzzelen. Uiteindelijk koos hij voor Ruben Schaken in de spits met Sheraldo Becker aan de rechter- en Edouard Duplan aan de linkerkant.De openingsfase van het duel in de ArenA was opwindend, maar had al snel slechte gevolgen voor de Hagenaars. Via Kasper Dolberg en de pas 17-jarige Justin Kluivert liet Ajax al vroeg zien waar het toe in staat was. De twee stichtten gevaar, maar doelman Ernestas Setkus bracht redding.Na de twee kansjes van Ajax kwam Schaken niet veel later ook tot een schot. Deze ging echter over het doel van Ajax-goalie André Onana. Het was meteen ook de laatste grote kans van ADO in de eerste helft, want het was Ajax dat de klok sloeg in de ArenA.De Amsterdammers konden in de eerste helft met veel gemak het spel maken en al in de elfde minuut was het raak. Hakim Ziyech werd aan de linkerkant goed weggestuurd door Dolberg, kwam oog-in-oog met Setkus en kon de bal vrij eenvoudig achter de Litouwse doelman leggen: 1-0.Het was een flinke klap voor de Hagenaars en het was vooral de schade beperken voor de bezoekers. Ajax kwam zeer sterk voor de dag en was bij tijd en wijlen zeer gevaarlijk. Tien minuten voor rust lukte het de thuisploeg, nadat er eerder al een bal op de lat was beland, de marge te verdubbelen. Lasse Schöne had een zeer fraaie vrije trap in huis en liet Setkus kansloos: 2-0.In het tweede bedrijf was Dolberg nadrukkelijk op zoek naar een goal. De aanvaller van Ajax stond al een aantal weken droog en was tegen ADO Den Haag een paar keer dichtbij. Zo leverde de Deen een hele fraaie omhaal af, maar was het opnieuw de lat die de Haagse club redde.Ajax werd in het laatste half uur wat slordiger en dat bood ADO af en toe de kans gevaarlijk te worden via de counter. Zo was Schaken heel dichtbij de aansluitingstreffer na een goede voorzet van Becker. Schaken kwam echter net te kort. Ook Duplan kwam tot een schot, maar zijn inzet belandde in het dak van het doel.Het lukte ADO niet om het net te vinden. Ajax lukte dat nog wel. Een kwartier voor tijd was het Dolberg die vanuit een corner van Ziyech de 3-0 binnen kopte.1-0 Ziyech, 2-0 Schöne, 3-0 DolbergOnana; Veltman, Sánchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech (78. Van de Beek); Kluivert (78. Cassierra), Dolberg, Younes.Setkus; Ebuehi, Meissner, Beugelsdijk, David; El Mahdioui, Trybull (82. Asmelash), Bakker; Becker (86. Amatkarijo), Schaken, Duplan (86. Schouten).Tom Beugelsdijk en Ernestas Setkus (ADO Den Haag)n.v.t.Bas Nijhuis49.552 (Amsterdam ArenA, Amsterdam)