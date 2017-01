Ludcinio Marengo vanwege disciplinaire redenen niet bij selectie tegen Ajax

Ludcinio Marengo vecht voor de bal (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Ludcinio Marengo is zondag niet afgereisd naar Amsterdam voor het duel tegen Ajax. De aanvaller van ADO Den Haag is er vanwege disciplinaire redenen niet bij. Volgens Jeffrey van As, manager voetbalzaken, is Marengo 'bepaalde afspraken niet nagekomen'.





Mocht de aanvaller vertrekken, dan kan dat ADO wat financiële ruimte opleveren. De club hoopt zich voor het sluiten van de transfermarkt nog te versterken.





