Eerste bewoners wonen in spoorzone Delft

DELFT - Begin januari hebben Luc en Thecla Soethout de sleutel gekregen van hun moderne grachtenhuis in de Coendersbuurt, de voormalige spoorzone in Delft. Zij zijn de allereerste bewoners in de nieuwe wijk. Sinds het ambitieuze spoorzoneproject in 2009 begon is de binnenstad van Delft en het gebied rond het station één grote zandbak en bouwput geweest, maar er verrijzen steeds meer woningen.

Luc en Thecla Soethout wonen in een energie zuinig grachtenhuis waar in totaal 5 huishoudens komen wonen. De andere stellen zijn al druk aan het klussen in de woning en gaan komende weken verhuizen.'Dit grachtenhuis, is bedoeld voor senioren die zelfstandig willen blijven wonen', vertelt architecte Liesbeth Janson. 'Op de bovenste verdieping is een penthouse, het stel dat daar intrekt is niet zo goed ter been maar via de lift sta je direct in je woning. De hele spoorzonewijk die momenteel wordt ontwikkeld gebruikt geen gas. We maken gebruik van driedubbele beglazing, aardwarmte en zonnepanelen', aldus de architecte.De komende jaren zal de Coenderswijk in Delft nog verder ontwikkeld worden. Om het grachtenhuis van Luc en Tecla wordt de komende jaren nog flink gebouwd. 'Ik woon nu 3 weken in ons huis en ik vind het enig al die bouwactiviteiten om ons heen', zegt Tecla Soethout. 'Dat geeft tenminste een beetje reuring', besluit ze.