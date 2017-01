Wang Hui in Nederland; gespot bij Ajax - ADO

Wang Hui gespot bij Ajax - ADO (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Wang Hui is in Nederland. De Chinese grootaandeelhouder van ADO Den Haag is zondagmiddag gespot in het publiek bij het eredivisieduel tussen Ajax en ADO.





In het laatste kort geding werd ADO op alle fronten in het gelijkgesteld en bepaalde de rechter begin deze maand dat United Vansen, het bedrijf van Wang, het toegezegde bedrag van 2,5 miljoen euro moest overmaken aan de Haagse club. Ruim een week geleden maakte UVS al 500.000 euro over,



Waarom Wang in Nederland is, is niet bekend.



