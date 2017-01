PvdA wil statement gemeente Den Haag tegen immigratiemaatregelen Donald Trump

DEN HAAG - De PvdA in de Haagse gemeenteraad van Den Haag heeft met afschuw kennis genomen van de maatregelen die door de Amerikaanse president Donald Trump zijn genomen om inwoners van zeven landen te weren uit Amerika.

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster wil dat de gemeente Den Haag zich uitspreekt tegen dit beleid en nog deze week in gesprek gaat met de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag. Fractievoorzitter Balster vindt 'dat het anti-discriminatie beginsel en het Vluchtelingenverdrag pijlers zijn onder de internationale samenwerking. Een stad van Vrede en Recht moet volgens de PvdA in het verweer komen tegen staatshoofden die deze kernwaarden met voeten treden'.De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur en verwacht van het college dat er spoedig een verklaring komt.LEES OOK: Haags protest tegen inreisverbod islamitische landen Amerikaanse president