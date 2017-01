Versterkingen noodzakelijk bij ADO Den Haag: 'Liever gisteren dan vandaag'

DEN HAAG - Ruben Schaken ziet liever gisteren dan vandaag dat er versterkingen bij ADO Den Haag komen. Zondagmiddag ging de Haagse ploeg op bezoek bij Ajax met 3-0 onderuit en maakte de formatie geen moment aanspraak op een resultaat. 'In deze fase heb je ervaring en meer strijd nodig', aldus de routinier.

Op dit moment zijn er vier spelers op proef bij ADO. Schaken heeft Guyon Fernandez, Jan Wuytens, Donny Gorter en Abel Tamata op de training aan het werk gezien en is daar zeker over te spreken. 'Het zou mooi zijn als we ze allemaal binnen kunnen hengelen, maar ik weet niet hoe moeilijk dat is. Het is wel een kwaliteitsinjectie. Het niveau gaat gelijk omhoog', heeft Schaken ervaren.Volgens Petrovic zijn deze vier proefspelers geen directe versterkingen omdat ze allemaal een aantal weken nodig hebben om helemaal fit te worden. Schaken staat daar iets anders in. 'Ik ken de resultaten van de hartslagmeters niet, maar die jongens kunnen zeker wel mee met het niveau. Misschien is negentig minuten iets teveel van het goede, maar we hebben gewoon spelers nodig.'De transfermarkt sluit deze week al en dus moeten ze in Den Haag snel gaan handelen. Schaken weet dat er achter de schermen hard aan gewerkt wordt.