Zorgen bij Beugelsdijk na nederlaag bij Ajax: 'We moeten nu op gaan passen'

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk vindt de situatie waarin ADO Den Haag op dit moment verkeert zorgelijk. Zondagmiddag gingen de Hagenaars voor de derde keer op rij onderuit en de club moet uitkijken dat het niet verder afglijdt. 'We moeten nu op gaan passen. We hebben mannen nodig', doelt de verdediger op versterkingen.

Medespeler Ruben Schaken stak zijn mening over versterkingen eerder al niet onder stoelen of banken. Het lijkt noodzakelijk om erger te voorkomen. De deadline van de transfermarkt nadert en dus wordt het de komende week spannend. 'Ik ga het nieuws volgen en ik hoop dat ik elk moment hoor dat er een paar gasten bij komen. Ik denk wel dat ze komen.'Op dit moment zijn er vier spelers op proef bij ADO Den Haag. Guyon Fernandez, Jan Wuytens, Donny Gorter en Abel Tamata zijn allemaal clubloos. Vrijdag werd al bekend dat ADO Den Haag de mogelijkheden heeft om deze spelers voor de rest van dit seizoen vast te leggen. Al is dat wel met minimale middelen.Tegen Ajax had ADO Den Haag zondagmiddag geen enkel moment aanspraak op een resultaat. Beugelsdijk is dan geen type die in de kleedkamer met de vuist op tafel gaat slaan. 'Wat kun je op dat moment tegen een Trevor David zeggen? Die kan ik toch niet op zijn flikker geven? Ik speel ook gewoon ondermaats', blikt kritisch terug.In de ArenA moesten de Hagenaars het doen zonder Ludcinio Marengo. Vanwege disciplinaire redenen zat hij niet bij de selectie. Andere clubs hebben belangstelling voor hem en volgens Petrovic was hij niet gemotiveerd genoeg om te spelen.'Als hij het niet op kan brengen, dan is het toch heel simpel?', zegt Beugelsdijk erover. 'Als ik niet meer voor deze club zou willen spelen, dan heeft het toch geen zin meer op mij op te stellen? Ik heb het niet aan Marengo gemerkt hoor. Maar als het zo is, dan moet hij met de club in gesprek gaan en moeten ze tot een oplossing komen.'