DEN HAAG - Zeljko Petrovic gaat niets forceren als het om een gesprek met Wang Hui gaat. Zondagmiddag dook de grootaandeelhouder van ADO Den Haag op in de ArenA bij het duel tegen Ajax. 'Als meneer Wang mij belt voor een kopje koffie, dan graag. Maar ik ga niet zelf bellen, dat vind ik niet correct', geeft de coach aan.

Vrijdag maakte Wang het resterende bedrag van twee miljoen euro over die de Haagse club nog van hem tegoed had. ADO had het geld hard nodig, want het verkeerde in acute financiële nood.Het afgelopen half jaar maakte Petrovic het allemaal van dichtbij mee, maar nu de Chinees in Nederland is, voelt de Montenegrijn in eerste instantie niets voor een gesprek met hem. Hij heeft andere mensen om mee te praten. 'Alle gevoelens die ik heb, vertel ik aan Mattijs Manders (directeur, red.) en Jeffrey van As (manager voetbalzaken, red).'Nu het geld van Wang binnen is, heeft de club meteen een zorg minder. Wat nog wel zorgelijk is, zijn de prestaties van ADO. De kwakkelende selectie moet versterkt worden. Achter de schermen wordt daar op dit moment hard aan gewerkt. Onder andere Van As heeft de afgelopen dagen niet stil gezeten. 'Het is niet makkelijk voor hem. Misschien wordt hij wel een beetje gek van mij, maar hij begrijpt het wel', aldus Petrovic.De vier spelers die ADO Den Haag op dit moment op proef heeft gaan zich hoogstwaarschijnlijk bij de selectie voegen. De deadline van de transfermarkt komt steeds dichterbij en Petrovic is blij als dat straks allemaal voorbij is. 'Ik word ook moe van mijzelf. Iedere dag roep ik, we hebben dit nodig, we hebben dat nodig.' Dinsdag om 23.59 uur sluit de transfermarkt.