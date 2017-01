Wint TU Delft prijs met supersnel nieuw vervoermiddel?

DELFT - Binnen een half uur van Amsterdam naar Parijs? Met de nieuwe futuristische transportcapsule van de TU Delft kan dit mogelijk werkelijkheid worden. Een studententeam van de universiteit hoort in de loop van de nacht of zij een internationale wedstrijd heeft gewonnen met hun ontwerp. Kijk live mee.

Het team van TU Delft heeft het afgelopen weekend in een testbuis de zogeheten hyperloop kunnen testen. De hyperloop is een soort trein die in een vacuumbuis een snelheid van ruim 1000 kilometer per uur kan halen. Miljardair Musk bedacht de internationale competitie om de ontwikkeling van de hyperloop aan te jagen.Een kaartje voor de hyperloop van Amsterdam naar Parijs zou goedkoper moeten worden dan een ticket voor het vliegtuig.