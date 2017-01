Korfbal: LDODK opnieuw maatje te groot voor Fortuna

DELFT - Voor de tweede week op rij heeft Fortuna punten gemorst in de Korfbal League. Na de verliespartij tegen TOP/Quoratio vorige week bleek LDODK zondag een maatje te groot voor de Delftenaren. Ditmaal ging de de ploeg van Ard Korporaal met 19-24 onderuit.

In de eerste wedstrijd van het seizoen was LDODK ook al te sterk voor Fortuna. Destijds werd het 23-19 in het voordeel van de Friezen.De nederlaag van landskampioen TOP tegen PKC gisteren is gunstig voor LDODK. Door de winst op Fortuna hebben de Friezen de tweede plaats over kunnen nemen van de ploeg uit Sassenheim.