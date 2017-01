Twee gewonden bij ongeluk Bezuidenhoutseweg in Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - Bij een ongeluk tussen twee auto's op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt. Dat meldt nieuwssite Regio15.

Hulpdiensten moesten één man uit zijn auto bevrijden. De deur van de auto moest daarvoor worden opengebroken. Het is onduidelijk hoe het met hem gaat. De inzittende van de andere auto raakte minder ernstig gewond en wist zelf uit de auto te komen.



De Bezuidenhoutseweg was in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.