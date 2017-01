West Wekker: Gewonden bij ongeluk Den Haag en Constantijn bezorgd om Trump

REGIO - Goedemorgen! Heb jij je weekend offline doorgebracht? Zorg dan dat je de week up to date start met deze nieuwsberichten!

Bij een ongeluk tussen twee auto's op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt. Hulpdiensten moesten één man uit zijn auto bevrijden. De deur van de auto moest daarvoor worden opengebroken.Prins Constantijn heeft zich zondag via Twitter gemengd in het debat over het decreet van de Amerikaanse president Donald Trump voorlopig mensen uit zeven islamitische staten uit de VS te weren. 'Is dit de toekomst?',vroeg Constantijn zich af.Binnen een half uur van Amsterdam naar Parijs? Met de nieuwe futuristische transportcapsule van de TU Delft kan dit mogelijk werkelijkheid worden.Tjielp! De huismus was dit weekeinde weer de meest getelde vogel in Zuid-Holland tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. De koolmees staat op de tweede plek, gevolgd door de kauw, aldus Vogelbescherming Nederland.Het gaat nog niet echt goed bij ADO in 2017. Zondag verloor de Haagse club opnieuw. Op bezoek bij Ajax, de nummer twee van de eredivisie, werd de formatie van Zeljko Petrovic met 3-0 verslagen.De dag start regenachtig, maar in de loop van de dag wordt het geleidelijk wat droger. Het blijft bewolkt. De temperatuur komt uit op ongeveer 8 graden.Elke maandag zenden we het programmauit. Deze serie was heel erg populair en werd voor het eerst uitgezonden in 2002. Vandaag gaat de aflevering over Leiden in 1920.In 1958 brengt evangelist Tommy Lee Osborne uit de VS een bezoek aan Den Haag. Duizenden mensen komen naar het Malieveld om een glimp van de man op te vangen. Na afloop komen mensen op het podium die zijn genezen van hun kwalen. Evangelist Johan Maasbach uit Gouda vertaald van Engels naar Nederlands.