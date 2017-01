TU Delft wint hyperloop-wedstrijd met supersnel vervoermiddel

DELFT - De beste ultrasnelle transportcapsule ter wereld, een zogeheten hyperloop, komt uit Delft. Dat is afgelopen nacht bekend geworden in Californië.

Studenten van de TU Delft deden afgelopen weekend mee aan de finale van de 'SpaceX Hyperloop Pod Competition'. Zij namen het op tegen 28 andere internationale teams om zo hard mogelijk met hun futuristische vervoermiddel door een testbuis te racen van het ruimtevaartbedrijf in Hawthorne.Uiteindelijk haalde het team de hoogste overall score. 'We waren niet de snelste, maar dat was ook niet de prijs waarvoor we wilden gaan', zegt woordvoerder Marleen van de Kerkhof. 'We wilden een innovatief goede bijdrage leveren. Daarom hebben we ons niet alleen gericht op snelheid, maar ook op efficiëntie bij de bouw en op de kosten en veiligheid van de capsule. Op basis daarvan hebben we deze prijs gewonnen.'De hyperloop is een soort trein die in een vacuumbuis een snelheid van ruim 1000 kilometer per uur kan halen. Met het vervoermiddel zou je binnen een half uur van Amsterdam in Parijs moeten zijn. Miljardair Elon Musk bedacht de internationale competitie om de ontwikkeling van de hyperloop aan te jagen.