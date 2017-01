Korte stroomstoring in Gouda; politie houdt extra toezicht

GOUDA - In Gouda hebben ongeveer 5.000 huishoudens zonder stroom gezeten. De stroomstoring werd in de nacht van zondag op maandag rond 2.00 uur ontdekt, meldt netwerkbeheerder Stedin op Twitter. De politie heeft tijdens de storing extra toezicht gehouden.

De stroomstoring was in de buurt van de straat Verlorenkost en werd veroorzaakt door een defecte transformator. Na ruim een uur had de monteur van Stedin de storing opgelost.