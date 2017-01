Redders laten in ijs vastgevroren fuut weer vrij

Foto: Facebook / Dierenambulance Gouda

ZEVENHUIZEN - Hij kon geen kant op. Met zijn veren zat een fuut vorige week vastgevroren in het ijs van een plas in Zevenhuizen. Dierenambulance Gouda bevrijdde het beestje en zette het zondag weer terug in het water.





Een dag erna is de fuut alsnog uit het ijs bevrijd. Na een paar dagen herstel, werd het dier zondag weer vrijgelaten.



LEES OOK: Brandweer bevrijdt verstrikte duif uit balkonnet in Den Haag





De vogel kwam dinsdag vast te zitten in het ijs bij de roeivereniging in Zevenhuizen. Omdat het al donker was, kon het dier niet meer worden bevrijd. 'Met nog een laatste blik op de fuut liepen de collega's met de tranen in de ogen terug naar de wagen', schrijft de dierenambulance op Facebook.Een dag erna is de fuut alsnog uit het ijs bevrijd. Na een paar dagen herstel, werd het dier zondag weer vrijgelaten.