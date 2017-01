Dinsdag 31 januari in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 31 januari ziet u de volgende zaken:

- Duidelijke beelden van een man die de tas steelt van een prostituee in de Haagse Doubletstraat.

- Een 23-jarige man wordt na het uitgaan in Noordwijk mishandeld. Hij krijgt een klap en valt met zijn hoofd tegen een stoeprand.

- In Delft en in Gouda zijn mensen bestolen van hun pinpas. In beide gevallen is er duidelijk beeld van de pintransacties.

- Bij Prénatal in Rijswijk stelen twee vrouwen een tas vanaf een kinderwagen.

- Een eau de toilette-dief in Zoetermeer: hij slaat toe bij Etos en bij Douglas.

- Terwijl een ambulancemedewerker bij een spoedgeval is, wordt zijn tas uit de ambulance gestolen. Met zijn pinpas wordt vervolgens meerdere keren contactloos betaald.

- Een avondwinkel aan de Flemingstraat in Leiden is begin januari overvallen. De overvaller is vastgelegd op bewakingsbeeld.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



Door: Team West Correctie melden