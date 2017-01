Brand in Leidse flat aan de Etta Palmstraat blijkt aangestoken

Archief

LEIDEN - De brand die vorige week heeft gewoed in een flat in Leiden, blijkt aangestoken. Dat meldt de politie na onderzoek. Het vuur ontstond op de vierde etage van het flatgebouw aan de Etta Palmstraat in de nacht van zondag op maandag 23 januari.





LEES OOK: Brandstichting bij RKDEO Nootdorp vastgelegd op bewakingsbeeld



De brand veroorzaakte veel rook- en brandschade. Uit politieonderzoek blijkt nu dat er sprake is van brandstichting. De politie is op zoek naar getuigen.