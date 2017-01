Brandweer rukt groots uit voor wierook in ouderenwoning in Delft

DELFT - Een bewoner van een aanleunwoning in Delft heeft maandag zoveel wierook aangestoken, dat twee verdiepingen vol rook kwamen te staan. Brandweer, ambulance en politie rukten uit voor de vermeende brand aan de Aart van der Leeuwlaan.

'Het was heel veel wierook', laat een woordvoerder van de brandweer weten. 'Het stinkt hier beneden zelfs', zei een receptioniste van het aangrenzende woonzorgcentrum Stefanna.Er hoefden geen woningen te worden ontruimd. Een aantal bewoners is in de ambulance nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.