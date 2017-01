Ongeluk in Sijtwendetunnel zorgt voor file richting A4

Ongeluk Sijtwendetunnel (Foto: Regio15)

LEIDSCHENDAM - In de Sijtwendetunnel bij de A4 in Leidschendam is een ongeluk gebeurd, waarbij meerdere voertuigen betrokken waren. Op de N14 richting de A4 stond daardoor enige tijd een file van een aantal kilometer, inmiddels is de weg weer vrij.





Een voorbijganger van het ongeluk was in de tunnel tijdens het ongeluk en hoorde een enorme klap. Kort daarna kwamen meerdere politieauto’s en een ambulance naar de plek. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn.



