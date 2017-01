Dronken automobilist knalt tegen boom in Oegstgeest: 'Hij had engeltje op zijn schouder'

Foto: Facebook / Politie Leiden Noord

OEGSTGEEST - Een dronken automobilist is zondagochtend tegen een boom geknald op de Abtspoelweg in Oegstgeest. Zijn auto lag volledig in de kreukels, hijzelf had niets.





Bestuurder had engeltje op schouder Politie



De politie heeft het rijbewijs van de man ingenomen. Volgens de politie is de aanrijding een flinke klap geweest. 'De bestuurder moet een engeltje op z'n schouder hebben gehad dat hij het er zonder zware verwondingen af heeft gebracht', schrijft de politie.



