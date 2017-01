'Fietsparkeervakken Breestraat in Leiden werken goed'

LEIDEN - De proef met fietsparkeervakken die zaterdag is gehouden op de Breestraat in Leiden is 'heel goed' verlopen. Dat zegt Rob van Gerner van de winkeliersvereniging Breestraat.

De ondernemers vinden dat de fietsen die her en der tegen gevels en lantarenpalen geparkeerd staan het straatbeeld ontsieren . Nu mag de winkeliersvereniging van gemeente vier parkeervakken voor 200 fietsen maken op de stoep, tegenover de voormalige V&D. De vakken zijn gemaakt met linten die op de stoep worden vastgemaakt. 'We hopen dat mensen er uit zichzelf hun fiets zullen parkeren, maar er is ook iemand bij die aanwijzingen geeft.'En dat is 'zeker gelukt, we kregen dezelfde uitkomst als de proef die we vorig jaar hebben uitgevoerd', aldus Van Gerner. Toen was de proef alleen niet met medewerking van de gemeente. De evaluatie met de gemeente volgt nog, mogelijk worden er nog wat aanpassingen gedaan.Dit weekend was het eerste weekend dat de proef werd uitgevoerd. In totaal worden er in tien weekenden fietsparkeervakken aangelegd. Conclusies wil Van Gerner nog niet maken, maar 'het ziet er heel goed uit'. Gijs Holla van de PvdA in Leiden weet het al zeker 'Het werkt. Punt.'