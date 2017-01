Van een Dakota op de A44 tot 27 ton patat op de weg, dit zijn de meest bijzondere oorzaken van files

DEN HAAG - 'Er ligt een satellietschotel op de A13. Tussen Delft en knooppunt Prins Clausplein 4 kilometer file.' Dat liet de ANWB maandagochtend weten via Twitter. Geen alledaagse reden voor een file. Maar wat waren andere bijzondere oorzaken van files in de regio en daarbuiten? Wij zochten het uit.

Twintig ton diepvrieshaantjes,

Waardetransport dat muntstukken verloor,

Blikken soep en knakworst,

Paar ton bamipakketten op de weg,

Een speedboat,

Duizend flessen shampoo,

Een verloren lading kokosnoten.

Bijzonder vrachtvervoer kan vertraging veroorzaken. Het rijdt langzaam en is vaak groter dan normaal verkeer. De C47 Dakota was zelfs té breed voor de weg. Op 13 augustus 2010 liep het vliegtuig vast op de A44 bij Kaagdorp. Het achteropkomende verkeer moest even wachten voordat het gevaarte verder kon.Thomas Berge is een zanger uit Alphen aan den Rijn. Normaal gesproken zorgt hij niet voor files. Behalve als er honderd dvd's van de entertainer op de weg liggen. Rijkswaterstaat ruimde de boel op, waarna het verkeer verder kon zonder kans op lekke banden.Moest je op 3 november 2016 in de avondspits van Utrecht richting Den Haag? Dan duurde dat waarschijnlijk langer dan normaal. De reden: een zwaan op de A12. Die bleef zitten waar hij zat en de Dierenambulance moest eraan te pas komen om het beest van de weg te halen. Eén probleem: de Dierenambulance kwam zelf ook in de file terecht, en dus werd die nog wat langer.Weleens rond de feestdagen in de IKEA geweest? Dan is het daar druk. Niet alleen binnen, maar ook op de weg. De IKEA-file tijdens de komende Pasen staat bij ons al in de agenda. U bent gewaarschuwd.Naar de wc gaan doe je thuis. Als je op een festival bent of je werkt in de bouw, dan moet het soms op een mobiel toilet. Dat is eigenlijk al best vervelend, maar een dixie op de snelweg zorgt voor grotere problemen. Toch gebeurde dat ooit volgens de ANWB: 'Een door een oplegger verloren bouwkeet met dixie zorgde op de A16 Breda richting Rotterdam voor uiteindelijk 20 kilometer file', vertelt de verkeersorganisatie aan Omroep West. 'Van de bouwkeet bleef niets over.'Patatje als avond eten? Prima. 27 ton aan diepgevroren patat op de snelweg is minder fijn. Op de A16 bij 's Gravendeel gebeurde het. Voor de ochtendspits kantelde daar een vrachtwagen. 'De wagen reed door de vangrail en kwam op de andere helft terecht. De ANWB: 'Omdat de patat in dozen van 5 kilo verpakt zat, duurde het tot 14.00 uur voordat alle patat was overgeladen.'