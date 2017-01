West Wekker: Scheepswrak afgezonken in Zegerplas en Jan Hoekema aan de slag in Drenthe

Regio - Goedemorgen! Het is weer tijd voor de West Wekker! In Alphen aan den Rijn wordt vanmiddag een scheepswrak afgezonken in de Zegerplas en de oud-burgemeester van Wassenaar, Jan Hoekema, gaat weer aan de slag in Drenthe.

Een groot jacht wordt vanmiddag op de bodem van de Zegerplas in Alphen aan den Rijn geplaatst. Dit maakt onderdeel uit van het plan om de biodiversiteit in de plas te vergroten.Het Haagse protest tegen het decreet van de Amerikaanse president Donald Trump, om alle mensen uit zeven moslimlanden te weren, wordt verplaatst naar het Malieveld. Inmiddels hebben ruim 2300 mensen via Facebook aangegeven dat zij woensdag komen demonstreren.Oud-burgemeester Jan Hoekema van Wassenaar is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Aa en Hunze in Drenthe. Hoekema nam eind vorig jaar ontslag, omdat hij en de gemeenteraad 'tot de conclusie waren gekomen dat er onvoldoende basis was voor een voortzetting van een vruchtbare samenwerking.'Stichting Duinbehoud, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en AVN hebben bezwaar gemaakt tegen de komst van 35 strandhuisjes op Kijkduin. De gemeente Den Haag gaf vorig jaar de vergunningen hiervoor af.Het is overdag op de meeste plekken bewolkt. De zon laat zich slechts sporadisch zien. Het wordt ongeveer zes graden.In het opsporingsprogramma Team West is er onder meer aandacht voor:- Een man die de tas steelt van een prostituee in de Haagse Doubletstraat. Van hem zijn er duidelijke beelden.- De mishandeling van 23-jarige man in Noordwijk. Hij krijgt na het uitgaan een klap en valt met zijn hoofd tegen een stoeprand.- De diefstal van een tas in de Prénatal in Rijswijk. Twee vrouwen plukken de tas van een kinderwagen.- De diefstal van een tas uit een ambulance. De tas wordt meegenomen als de ambulancemedewerker bij een spoedgeval is. Met zijn pinpas wordt vervolgens meerdere keren contactloos betaald.