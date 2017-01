Onduidelijkheid over dood Haagse vrouw, drie verdachten langer vast

Den Haag - De drie verdachten die vorige week werden opgepakt vanwege het overlijden van een 42-jarige vrouw uit Den Haag blijven nog zeker twee weken vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald. Het is nog steeds onduidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen.

Vorige week dinsdag kreeg de politie een telefoontje via 112 dat een ambulance nodig was vanwege een gewonde vrouw in een huis aan de Leyweg . Het zwaargewonde slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Woensdag overleed ze aan haar verwondingen.Een 53-jarige man en een 24-jarige vrouw uit Den Haag en een 32-jarige vrouw uit Zoetermeer werden aangehouden in verband met het overlijden van de vrouw. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij haar dood.