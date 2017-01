Hagenaar na aanrijding meters meegesleurd op motorkap in Rijswijk

Foto: John van der Tol

RIJSWIJK - Een 43-jarige Hagenaar is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt nadat hij op de Laan van Hoornwijck in Rijswijk meters werd meegesleurd op de motorkap van een auto. De politie is op zoek naar getuigen. Drie mannen van 20, 21 en 22 jaar uit Utrecht zijn opgepakt.





Toen het stoplicht op groen sprong, passeerde de Hagenaar de auto en stapte uit om met de bestuurder van de Volkswagen te praten. Die stapte op dat moment snel weer in zijn auto en reed tegen de Hagenaar aan, waardoor hij op de motorkap terecht kwam. Een paar meter later viel de man uit Den Haag op de grond.



Verdachten reden door



De verdachten zijn doorgereden. De Hagenaar is naar het ziekenhuis gebracht.



