West Wekker: Protest tegen Donald Trump en e-sporter al weer weg bij ADO

Vandaag worden duizenden mensen verwacht op het Malieveld. Zij demonstreren tegen het decreet van de Amerikaanse president Donald Trump om alle mensen uit zeven moslimlanden te weren.E-sporter Andries Smit is na vijf dagen al weer weg bij ADO Den Haag. De speler zou voor de Haagse club uitkomen in de E-divisie, maar heeft vanwege privéredenen hiervan afgeziene. Zo meldt de club aan Omroep West.Studenten van de Haagse Hogeschool hadden tien weken de tijd om een nieuw ontwerp voor een oude kerk in Voorburg te maken. Vandaag wordt bekend wie er heeft gewonnen.Diabetespatiënt Jeffrey Huf geeft vandaag aan schoolkinderen les over zijn ziekte. De Hagenaar verloor zelf vanwege de ziekte zijn been.In de tiendelige serie ‘Nog lang niet versleten’ duikt presentator Fred Zuiderwijk in de levens van Haagse senioren en de initiatieven die er voor de ouderen zijn. Je leeftijd hoeft je niet in de weg te staan bij dingen die je graag wilt doen. In deze aflevering zien we de 81-jarige Siem de Wit, die in 1953 kampioen worstelen, boksen en gewichtheffen werd. In zijn kleine sportschool vangt hij de jongeren uit de wijk op. Verder een portret van een bijzondere dame en haar partner die na haar pensioen haar droom achterna ging…het starten van een toko. En we zien een mooi initiatief waarbij mensen uit de wijk elkaar dagelijks bellen om zo te kijken of iedereen oké is: de telefooncirkel.