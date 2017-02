West Wekker: Demonstreren tegen Trump en automobilist crasht in Delft

REGIO - Goeiemorgen! Het was een drukke dag gisteren, maar de week is weer doormidden. We praten je bij over een spectaculaire achtervolging in Delft en de demonstratie 'Holland Against Hate' in Den Haag gisteren. Dat en meer lees je in de West Wekker van donderdag 2 februari.





Op het Malieveld is woensdagmiddag gedemonstreerd tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Enkele duizenden mensen kwamen daarvoor naar Den Haag. De demonstratie verliep in eerste instantie rustig, totdat een kleine groep demonstranten naar de Amerikaanse ambassade wilde. De politie hield hen tegen.Een automobilist op vlucht voor de politie is in de nacht van woensdag op donderdag over de kop geslagen en op het dak van de treintunnel in Delft beland. Volgens Regio15 zijn alle vier inzittenden aangehouden.Het vertrek van burgemeester Jozias van Aartsen en wethouder Ingrid van Engelshoven plaatst het Haags college voor een bijzonder dilemma: wie moet de nieuwe locoburgemeester worden. Een belangrijke vraag omdat de loco in ieder geval een maand de taken van de burgemeester op zich moet nemen en ook het 'gezicht' is van het stadsbestuur naar buiten.Maandenlang zamelde hij geld in, omdat hij zonder auto thuis zat. De gehandicapte Marvin van der Nat uit Oegstgeest kocht in 2015 een aangepast busje, maar daar bleek ineens van alles mee mis te zijn. Begin december startte hij een crowdfunding en nu is dan eindelijk het doel van 8.500 euro behaald dankzij een anonieme gulle gever.’Scheveningen, de Parel aan het Noordzeestrand’. Onder deze titel schetst Bob Entrop gedurende een film 96 minuten de geschiedenis van Scheveningen Bad en Scheveningen Haven. De film ging woensdagavond in première in het Kurhaus op Scheveningen.In Van de Kaart lopen presentator Jet Sol, cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap in een rechte lijn door de regio. Vanavond zien we een gloednieuwe aflevering in Moordrecht. Jet begint aan de Oostpolderweg en belandt al snel in een weiland met vijf sloten. Jet gaat verder door huizen met gezellige bewoners met mooie verhalen. Zo heeft de hond van Ellen onlangs een nestje van 9 puppy’s gekregen. De moederhond kwam na de bevalling helaas te overlijden. De puppy’s zijn opgevangen door een pleegmoeder, de hond van Nicolette, een vriendin van Ellen. Het eindpunt is korfbalvereniging De IJsvogels waar het team een warm onthaal krijgt van de leden.