West Wekker: Megastores op de schop en vermiste man dood gevonden

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is bijna weekend! We praten je bij over de renovatie van de Megastores en over de dode die donderdagmiddag gevonden werd in Leiden. Dat en meer lees je vandaag in de West Wekker.

Een nieuwe ingang met daarboven een woontoren van zeventig meter hoog. Meer horeca, winkels, supermarkten, een extra parkeerterrein. De Megastores in Den Haag gaat voor maar liefst veertig miljoen euro compleet op de schop.Donderdagmiddag werd het lichaam van een vermiste man gevonden in de Zoeterwoudse Singel in Leiden. De man verdween in de nacht van dinsdag op woensdag. Hij was toen naakt en in verwarde toestand vertrokken. Voorbijgangers zagen het lichaam drijven.Het stadhuis van Den Haag heeft sinds donderdag 'de grootste Mondriaan ter wereld'. Op het 'ijspaleis' zijn de bekende rode, gele en blauwe vlakken van schilder Piet Mondriaan aangebracht. Ook andere gebouwen in Den Haag krijgen de komende tijd een 'Mondriaan-look'.De drie rappers uit Den Haag die in Suriname terechtstaan voor ontucht, worden niet op vrije voeten gesteld. De rechtbank in Suriname bepaalde donderdag dat ze voorlopig vast blijven zitten.Een 20-jarige man uit Zoetermeer en een 30-jarige Amsterdammer hebben woensdag drie HTM-controleurs bedreigd en mishandeld in Zoetermeer. Toen de 20-jarige hoorde dat hij een boete zou krijgen voor zwartrijden, gingen de twee door het lint.Wolkenvelden, maar ook zon. Er staat een matige tot vrij krachtige wind. Het wordt rond de 10 graden.In het programma Trots! bijzondere verhalen van mensen die enorm trots zijn op zichzelf of iemand anders. Presentator Johan Overdevest zet ze in het zonnetje. Thom (11) en zijn zusjes Femke en Lisa (8) hebben een heftig medisch verleden en zijn vreselijk trots op hun opa Joop en oma Sjaane, die altijd voor ze klaar staan. Bij de Babybullenbank worden tweedehands babyspulletjes verzameld en uitgedeeld aan moeders met schulden. Coördinator Nicoline zet de vrijwilligers Marja en Anita in het zonnetje. En… we delen we een spontaan bloemetje uit aan iemand die dat verdient…