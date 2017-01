Proefspeler Jan Wuytens bedankt voor ADO Den Haag

Jan Wuytens in het shirt van AZ (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Jan Wuytens zal niet het shirt van ADO Den Haag gaan dragen. De speler, die sinds afgelopen week op proef was in Den Haag, heeft in een gesprek met de clubleiding aangegeven dat hij het niet ziet zitten om voor de eredivisionist te gaan spelen.





ADO heeft voor maandag een



LEES OOK: Versterkingen noodzakelijk bij ADO Den Haag: 'Liever gisteren dan vandaag'

Afgelopen dinsdag trainde de 31-jarige Belgische verdediger voor het eerst mee met de selectie van trainer Zeljko Petrovic. Wuytens was niet de enige contractloze speler. Ook Guyon Fernandez, Donny Gorter en Abel Tamata zijn op proef in Den Haag. Zij moeten zich bewijzen om een contract te verdienen bij de Haagse club.ADO heeft voor maandag een oefenwedstrijd tegen Jong Roda JC ingepland om de andere proefspelers Fernandez, Gorter en Tamata aan het werk te zien.

Door: Sportredactie Correctie melden