'Is er een wilde staking gaande?' Passagiers uit trein gezet op traject Den Haag-Amsterdam

DEN HAAG - Maandagochtend is voor veel mensen niet het leukste moment van de week. Je weekend is net voorbij en je stapt vol goede moed in de trein naar je werk. Zo ook Hagenaar Cees Westerduin. Hij wilde met de trein naar zijn werk, maar dat werd niet zijn beste trip ooit. Door een staking van een machinist werd Westerduin samen met zijn medepassagiers uit de trein op Den Haag Centraal gezet. Zijn totale reis naar Amsterdam-Zuid zou bijna twee uur gaan duren. 'Vertraging hoort erbij, maar nu zijn we gewoon de trein uitgezet.'

'De machinist staakte zogenaamd door een gebrek aan materieel, maar die trein was helemaal niet overvol', zegt Westerduin. 'Toch moesten wij met zijn allen overstappen op de Sprinter naar Zwolle.' Westerduin vroeg zich op Twitter af: 'Is er een wilde staking gaande?'Die Sprinter, die vanaf Den Haag naar Zwolle moest rijden, had de passagiers die op weg naar Amsterdam waren volgens Westerduin in Leiden moeten afzetten. Maar deze machinist vond de trein te vol en wederom werden alle reizigers de trein uitgezet. Westerduin: 'Natuurlijk was die Sprinter overvol. Dus ook deze machinist staakte de reis. De trein naar Zwolle is vervolgens gewoon volledig leeg van het station vertrokken!'Uiteindelijk was er toch een trein die Westerduin naar Leiden bracht. Daar liep de drukte verder op. 'Inmiddels staan reizigers als sardientjes in een Sprinter richting Hoorn, die ook op Schiphol stopt. Onderweg hebben we zelfs nog meer reizigers opgepikt, onder meer in Sassenheim. Er zaten zelfs passagiers in de bestuurderscabine! Zou dat zomaar mogen?'Westerduin was in eerste instantie de moeilijkste niet, vertelt hij. 'Ik zit elke werkdag in deze trein. Ik sta weleens stil achter een defecte trein. Dat hoort er een beetje bij. Maar zogenaamd in verband met te weinig materieel meermaals de trein uit gezet worden? Jammer genoeg is met de auto naar mijn werk geen optie. Dan ben ik al 50,- euro per dag aan parkeerkosten kwijt.'Volgens de NS is het de keuze van een machinist om wel of niet door te rijden met een overvolle trein. Een woordvoerder laat weten dat die verantwoordelijkheid enkel bij bestuurders en conducteurs ligt.