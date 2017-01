Droomtransfer Kastaneer naar Mainz van de baan

Gervane Kastaneer heeft last van zijn oog na een bal in het gezicht (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - De droomtransfer van Gervane Kastaneer naar het Duitse 1. FSV Mainz 05 is van de baan. De oogblessure die de speler van ADO Den Haag in het duel tegen PEC Zwolle opliep is de boosdoener. Volgens Duitse specialisten is de aanvaller namelijk voorlopig nog niet inzetbaar.





Eerder deze maand kwamen ADO Den Haag en Mainz al tot een akkoord, maar een paar dagen later zag de Haagse club opeens af van de transfer. Directeur Mattijs Manders zou door de Raad van Commissarissen zijn teruggefloten, omdat het bedrag wat de club zou ontvangen te laag was. Toch gingen beide clubs weer met elkaar om de tafel, maar de oogblessure gooit nu uiteindelijk roet in het eten.



Transfervrij



Nu de transfer niet doorgaat, loopt ADO Den Haag enkele tonnen mis. Kastaneer beschikt over een aflopend contract en is na dit seizoen transfervrij.



