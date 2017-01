Alphense scheidsrechter Kevin Blom fluit stadsderby in Saudi-Arabië

Scheidsrechter Kevin Blom (foto: Soccrates Images)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Scheidsrechter Kevin Blom fluit komend weekeinde geen wedstrijd in de Nederlandse competitie, maar in Saudi-Arabië. De 42-jarige arbiter heeft vrijdag in Jeddah de leiding over de beladen stadsderby tussen Al Ittihad en Al-Ahli, twee clubs die strijden om het kampioenschap in de Saudische competitie. Twee jaar geleden floot Björn Kuipers al hetzelfde duel.

De voormalige Engelse toparbiter Howard Webb, die in 2010 de WK-finale tussen Nederland en Spanje leidde, werkt sinds 2015 als hoofd scheidsrechterszaken bij de voetbalbond van Saudi-Arabië. Webb vroeg de KNVB of hij Blom mocht aanstellen voor de derby van Jeddah en kreeg daarvoor toestemming van de Nederlandse voetbalbond.



Blom maakte vijf jaar geleden ook al eens een uitstapje naar een andere competitie, toen hij in Egypte het duel tussen Al-Ahly en Zamalek leidde.



Door: Sportredactie Correctie melden