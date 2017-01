Man uit Zoetermeer krijgt werkstraf voor verbergen weggelopen meisje (16)

Rechtbank. Archief Omroep West

ZOETERMEER - Een 22-jarige Zoetermeerder heeft van de politierechter een onvoorwaardelijke werkstraf van 40 uur gekregen vanwege het verbergen van een weggelopen 16-jarig meisje. Hij hield haar twaalf dagen verborgen. Haar vermissing leidde tot verontruste oproepen op internet en in de pers.

De politie vond het meisje uit Almelo vorig jaar 18 oktober terug in het appartement van de Zoetermeerder, liggend in zijn bed. Er was niets seksueel gebeurd, bleek later. Maar de man moest zich maandag toch bij de rechter verantwoorden. Hij had de minderjarige immers aan het ouderlijk gezag onttrokken.



'Ze had gevraagd om hulp', zei de verdachte bij de rechter. 'Ik wist niet wat de consequenties daarvan zouden zijn.' Via een ander meisje was de weggelopen puber bij hem terechtgekomen, vertelde de Zoetermeer. Ze zou maar één nacht blijven, maar het werden er vanzelf meer. 'Ze zei dat ze geen geld had voor de trein.'



'Minderjarige hoort niet in uw bed te liggen'





De officier van justitie eiste tijdens de zitting maandag een werkstraf van 100 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. 'Een minderjarige hoort niet bij u in bed te liggen', zei de officier tegen de verdachte. De rechter vond het kwalijk dat de Zoetermeerder niet meteen de ouders van het meisje op de hoogte had gesteld. 'U had tegen haar moeten zeggen: nu bel je naar huis. Ze was onvindbaar!'



De rechter vond het wel 'lief' dat hij haar had willen helpen. Omdat de Zoetermeerder ook naïef overkomt, besloot de rechter hem slechts een onvoorwaardelijke werkstraf van veertig uur te geven.