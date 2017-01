WestlandTheater De Naald beste kleine theater van Nederland

Foto: Roy Beusker Foto: Archief

NAALDWIJK - Het beste kleine theater van het land staat in Naaldwijk. Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) riep maandag het WestlandTheater De Naald uit tot Theater van het Jaar 2016. Schouwburg Amphion in Doetinchem won in de categorie beste grote theater.







De belangenorganisatie VVTP bestaat uit de zeventien grootste theater- en muziekproducenten die samen circa 60 procent van het professionele podiumaanbod in Nederland verzorgen. Vorig jaar mocht de Rijswijkse Schouwburg zich Theater van het Jaar noemen.

