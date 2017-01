Ook Imam Malik moskee in Leiden sluit deuren tijdens gebed

LEIDEN - De Imam Malik moskee in Leiden sluit voorlopig tijdens gezamelijke gebedsmomenten de deuren. Dat moet voorkomen dat mensen met kwade bedoelingen kunnen binnendringen. Het gaat vooral om diensten in de avonduren, dan gaat de deur op slot. Dat laat vicevoorzitter Islamitisch Centrum Imam Malik, Abdel Bouzzit weten aan mediapartner Unity.

De moskee volgt hiermee de landelijke trend . De moskee doet dit omdat ze zich ernstige zorgen maken over de veiligheid van de bezoekers na de bloedige aanslag op een moskee in het Canadese Quebec. Verdere maatregelen laten de drie Leidse moskeeën over aan de autoriteiten. Mochten de gemeente, politie en nationaal coördinator terrorismebestrijding besluiten om maatregelen te nemen, dan volgen de moskeeën.Volgens Abdel Bouzzit, vicevoorzitter Islamitisch Centrum Imam Malik, is het heel naïef om te denken dat we in Nederland gevrijwaard blijven van dit soort incidenten. Het volledig beveiligen van moskeeën is een te grote aanslag op de capaciteit, dat kan niet elke keer.